Nuraminis – Impianti sportivi gratuiti per favorire la socializzazione.

Per tutti gli impianti sportivi gestiti dal Comune di Nuraminis e utilizzati dai residenti e società sportive locali è stata deliberata la gratuità.

Il sindaco Stefano Anni: “Il fine è promuovere l’attività sportiva nella nostra comunità eliminando l’incombenza del pagamento con pagopa agli utenti residenti, agevolare finanziariamente le società sportive e favorire la socializzazione”.

Una strategia ufficializzata due giorni fa, la giunta comunale infatti ha deliberato le tariffe dei servizi a domanda individuale per l’anno 2025. Con una novità, ossia quella di tagliare l’onere e permettere di usufruire degli spazi pubblici sportivi senza oneri. Lo sport da incentivare e valorizzare, insomma, una forma sana che mette in gioco il benessere fisico e mentale ed è uno dei migliori modi per creare comunità, permettere la socializzazione e la capacità di relazionarsi attraverso discipline e competizioni. Valori ben espressi e condivisi dall’amministrazione Anni, che supporta e favorisce il creare ambienti sani dove trascorrere il tempo, tra un tiro al pallone o una corsa si crea la giusta dinamica di squadra capace di attivare il meccanismo anche fuori dal campo.