Nuovo Poetto di Quartu con aree verdi e tutto pedonale: “9 milioni sicuri per finirlo nel 2025”

L’ultimo tassello è stato messo, la riqualificazione del secondo e terzo lotto del Poetto di Quartu, nove milioni di euro incassati dal Comune grazie ai fondi del Prnn, partirà a inizio 2024 e terminerà, salvo intoppi, dopo un anno. La Giunta Milia ha chiamato in causa Invitalia per le future gare d’appalto: il secondo lotto partirà dal campo di basket sino al Margine Rosso, il terzo dalla Marinella all’ospedale Marino: “Siamo nella fase degli affidamenti, prevediamo di farcela entro l’anno”, annuncia l’assessore comunale ai Lavori Pubblici, Antonio Conti, con la delibera ancora fresca di stampa. Piste per runner e pedoni, un parco urbano vista mare, la pineta rimessa a nuovo senza più le automobili, i deck, i punti di osservazione panoramica. Un lungomare moderno con una lunghissima promenade. Dopo il primo cantiere da tre milioni, “che terminerà al più tardi entro maggio, per non interferire con la stagione estiva, per riprendere a fine settembre”, ecco il progetto, in totale continuità, finanziato con gli altri 9 milioni di euro già sicuri in cassa. “Tra pochi mesi tutti potranno avere un primo assaggio del nostro nuovo Poetto”.

I lavori subiranno degli stop canonici: “Quest’anno e il prossimo da maggio a settembre” e nel periodo della riproduzione dei fenicotteri. “Entro il 2025, di sicuro, avremo il nuovo Poetto. Sarà un grande richiamo turistico come lo è sempre stato, parliamo di una spiaggia che ha un interesse regionale. Anche Quartu avrà un arenile attrezzato, anche per gli sport acquatici, e di grande richiamo per tutti”.