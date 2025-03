Nuovi lavori in piazza Gramsci a Cagliari, prato seminato.

Nonostante sia stata recentemente rinnovata nel 2015, Piazza Gramsci è stata colpita da diverse problematiche nel corso di questi anni. La più celebre è sicuramente quella legata alla mancanza di illuminazione, che ha colpito i cittadini e i commercianti della zona. Negli anni si sono susseguite diverse segnalazioni, a cui il Comune ha sempre posto rimedio ma mai in maniera definitiva. Nell’estate del 2023 invece centinaia di frutti, caduti dalle folte chiome di alberi e piante presenti nella piazza, hanno ricoperto sedute e pavimentazione. Un fastidio per chi cercava un po’ di relax e un pericolo per chi, invece, rischiava di perdere equilibrio.

Dopo 10 anni dai lavori,oggi le aiuole sono nuovamente circondate da recinzioni. Come nelle altre piazze della città si e proceduto alla semina di un nuovo prato che sarà sicuramente una miglioria apprezzata da tutti i cittadini.