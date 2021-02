Nuoro, sanzionati 10 giovani per mancato uso della mascherina e assembramenti nei locali

Proseguono i controlli della Polizia disposti dal Questore Alfonso Polverino sul rispetto delle misure di contenimento del Covid 19 a Nuoro. Durante il fine settimana, nell’ambito di specifici servizi coordinati dalla Questura con il concorso dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, sono stati intensificati i controlli nel capoluogo e in provincia. A Nuoro, particolare attenzione è stata rivolta ai luoghi di abituale ritrovo di giovani. In questo contesto sono state elevate 10 sanzioni amministrative a giovani che affollavano alcuni locali di via Istiritta per il mancato utilizzo di mascherine o perché intenti a consumare bevande alcoliche al tavolino in numero superiore alle quattro persone. Un ragazzo è stato inoltre segnalato alla Prefettura in quanto trovato in possesso di alcuni grammi di marijuana e una persona è stata denunciata per guida di ebbrezza. Anche in provincia, nel corso di controlli coordinati, sono state elevate sanzioni amministrative: un circolo ricreativo di Orgosolo, che ha violato il limite orario di apertura, è stato chiuso per cinque giorni e il proprietario è stato multato con una sanzione pecuniaria.