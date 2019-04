Notte di lavoro per i vigili del fuoco a Cagliari e nell’hinterland: auto incendiate e rogo in un locale

Notte impegnativa per i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Cagliari che sono intervenuti per vari incendi a Cagliari e nei paesi limitrofi.

Alle 21 la squadra è stata allertata per l’incendio di un’auto a Quartu in via Lago Coghinas. Qualche ora dopo a mezzanotte, per un camper nel comune di Assemini in via Tevere dove c’è stata anche l’esplosione di una bombola di GPL che fortunatamente non ha coinvolto nessuna persona.

E ancora a Dolianova per il rogo di una vettura in via Napoli. L’ultimo intervento all’ 01:10 per un incendio che si è sviluppato in un locale in via Calamattia, nel centro di Cagliari, che ha interessato anche diversi arredi interni. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Le cause dei vari roghi sono in fase di accertamento.