Nora – Ad accogliere gli ospiti di Dolce e Gabbana, i colori e le forme degli abiti tradizionali sardi di Maracalagonis per far “conoscere la nostra tradizione vestimentaria, dando così un input al Mood della collezione di alta moda”: grande successo per i ricami che hanno incantato il pubblico vip degli stilisti made in Italy, tra le star presenti anche la pantera Naomi Campbell, 54 anni, e, ancora, regina assoluta dell’elegante bellezza. Ha sfilato senza passerella per raggiungere il posto a lei riservato, occhi puntati sulla modella che da decenni mette a tacere, a suon di passo falcato, chi incontra lungo il suo cammino: c’era anche lei ieri sera a Nora, sito archeologico romano trasformato in location di alta moda. Tra cantanti, attori, volti noti e manager di fama mondiale, uno spettacolo parallelo, all’arte dell’intreccio di fili e stoffe, è andato in scena tra le sedute esclusive di fronte al mare. Ad accogliere gli ospiti del fashion show, anche l’associazione culturale “Nostra Sennor’e Itri Maracalagonis”: “Ieri abbiamo avuto l’onore di partecipare a un grande evento internazionale dove con i nostri colori e cordialità abbiamo accolto gli ospiti della sfilata”. Un’emozione non indifferente per le donne che niente hanno da invidiare a chi ha sfilato in passerella: con gli abiti tradizionali, quelli ricchi di significato, storia, traduzione e cultura, hanno colpito e ammaliato i presenti. Impreziosite dai gioielli di famiglia, hanno sorriso e salutato i vip arrivati da tutto il mondo. Un ringraziamento speciale lo riservano al “gruppo di gruppo folk Nora Pula per la sua grande ospitalità e per averci fatto sentire a casa”.