No a 10 milioni per i medici e a 15 per i dipendenti regionali: le contestazioni del governo alla finanziaria della Regione

La Regione ha oltrepassato le sue competenze in materia di finanza pubblica invadendo quella esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile e di coordinamento della finanza pubblica, sancite nell’articolo 117 della Costituzione. Per questo il governo, di centrodestra come la Regione, ha impugnato la legge finanziaria regionale approvata a febbraio. In particolare, la Regione non può stanziare 10 milioni di euro l’anno per rideterminare i contratti dei medici e dei lavoratori delle Asl e nemmeno i 15 milioni come incremento delle risorse per la contrattazione collettiva del personale dell’amministrazione, degli enti e delle agenzie regionali.

Tre gli articoli contestati: il 5, il 7 e il 16. Contestati anche i 150mila euro l’anno per tre anni alle università di Cagliari e Sassari per l’attivazione di corsi di formazione per operatori sociosanitari a titolo gratuito e l’articolo 16 per le risorse stanziate sulla lotta agli insetti e ai parassiti.