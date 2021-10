“Nicola non c’è più”, le lacrime del papà del 20enne di Quartu: finite le speranze per il rapper Micheli

“Nicola non c’è più”. È un post breve quello scritto su Facebook da Adriano Micheli, il padre di Nicola, rapper ventenne rimasto vittima, ieri, di un terribile incidente in via Leonardo da Vinci a Quartu Sant’Elena. Il giovane, al volante della sua Lancia Y, dopo aver perso il controllo dell’auto era finito, ribaltato, nel giardino di una villetta. Le sue condizioni sono parse, sin da subito, molto gravi, tanto che all’arrivo al Policlinico di Monserrato è stato ricoverato subito nel reparto di Terapia intensiva. Ora dopo ora, nonostante i tentativi dei medici, le sue condizioni si sono aggravate. Dalla tarda mattinata è iniziato il periodo di osservazione, visto che l’attività cerebrale del giovane si è fermata. E le speranze sono ormai terminate, si attende solo la conferma, clinica, del decesso, come da prassi. Tantissimi, già, i commenti di cordoglio al post di papà Adriano: Nicola Migheli era molto conosciuto non solo a Quartu, grazie soprattutto alla sua passione per la musica e per il canto, che l’hanno portato negli anni a comporre molte canzoni rap, pubblicate poi su YouTube e Instagram.