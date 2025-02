Una storia terribile che ha coinvolto visto due vite spegnersi per sempre. Una bimba è morta durante il parto lo scorso 31 gennaio nell’ospedale di Desenzano del Garda, in provincia di Brescia. Dopo la denuncia da parte dei genitori della piccola, la Procura di Brescia ha aperto un’inchiesta per far luce sull’accaduto, iscrivendo nel registro degli indagati una decina di medici. Fra questi, anche un ginecologo 39enne, che purtroppo si è tolto la vita gettandosi da un ponte a Cles, in Val di Non, provincia di Trento lo scorso 3 febbraio.

Ora la procura ha aperto un’inchiesta anche sulla morte del giovane medico, per capire se ci possa essere un collegamento fra le due morti. Il 39enne non ha lasciato messaggi ma i colleghi hanno riferito che era “molto scosso” per la morte della piccola. Oggi è stata effettuata l’autopsia sulla bimba per chiarire le cause del decesso e sono state sequestrate le documentazioni cliniche. Probabilmente, potrebbero esserci stati dei problemi durante alcune procedure. “Se fosse verificata la connessione tra i due casi – spiega l’avvocato Giulio Soldà, legale della famiglia della neonata- anche per la famiglia della piccola sarebbe una tragedia nella tragedia”. Al momento invece tace l’ospedale di Desenzano, che non ha rilasciato nessun comunicato ufficiale se non un “Rispettiamo le indagini”.