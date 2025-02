L’ultima vittoria dei rossoblù contro la Vecchia Signora è datata 29 Luglio 2020, nell’anno in cui il Campionato di Calcio di serie A venne sospeso nel mese di Marzo per le vicende legate all’emergenza Coronavirus e riprese solamente nel mese di Giugno per concludersi infine il 2 Agosto con l’assegnazione dello Scudetto proprio alla compagine bianconera allora allenata da Maurizio Sarri.

Il Cagliari allenato a quel tempo da Walter Zenga affronto’ la Juventus, in una gara valevole per la trentasettesima giornata del Campionato 2019/2020 , bianconeri freschi vincitori dello Scudetto che conquistarono matematicamente nell’incontro casalingo del 26 Luglio con la vittoria sulla Sampdoria per 2 a 0.

La partita si giocò in una Sardegna Arena senza pubblico, per via delle disposizioni anti Covid e vide il Cagliari giocare con determinazione e coraggio meritando la vittoria su una Juventus forse un po’ sottotono e probabilmente già con la testa ai successivi impegni in Champions League.

Il Cagliari andò in vantaggio all’ottavo minuto del primo tempo con il giovanissimo Gagliano, attaccante della primavera ,che battè Buffon da distanza ravvicinata finalizzando una bella azione rossoblù impostata da sinistra verso destra e sfruttando un pallone messo in mezzo all’area da Faragò.

Nel secondo minuto di recupero, alla fine del primo tempo, Gagliano servì in profondità Simeone che dopo un bel controllo incrociò un destro che superò ancora una volta Buffon .

Nonostante i ripetuti tentativi effettuati dalla Juventus con Bonucci, Bentancur e soprattutto da Ronaldo la compagine rossoblù resistette agli assalti bianconeri che negli ultimi 10 minuti dell’incontro si fecero pressanti .

Ancora una volta protagonista tra i rossoblù fu il portiere Alessio Cragno che si oppose con efficacia alle conclusioni bianconere negando la rete in più occasioni a Cristiano Ronaldo .

A più di quattro anni di distanza i rossoblù affronteranno domenica ancora una volta la Vecchia Signora, gara sentitissima in tutta la Sardegna, con calciatori totalmente diversi in entrambe le squadre, infatti nessuno dei giocatori che si affrontarono in quel lontano 29 luglio sarà in campo domenica sera alla Unipol Domus .

Il Cagliari affronterà una Juventus che nella serata di mercoledì 19 è stata sconfitta nella partita di ritorno dei Playoff Champions dal Psv Eindhoven con il risultato di 3 a 1 e che potrebbe risentire del contraccolpo psicologico causato da una eliminazione forse inattesa ma frutto di un approccio alla gara non ottimale e figlia di una carenza di personalità e capacità di gestire le partite che ha caratterizzato finora il suo percorso in Campionato ed in Europa .

Di contro i rossoblù arrivano da una prestazione coraggiosa con l’Atalanta di Gasperini e potrebbero cercare di regalare una serata dalle forti emozioni ai propri tifosi consentendo loro di vivere ancora una volta un sogno in rossoblù.