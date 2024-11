Nella statale 554 si continua a morire e il progetto della nuova strada è fermo: sei corsie e addio svincoli a raso

La strada statale 554 riveste un ruolo di estrema importanza per tutta la viabilità riguardante l’hinterland cagliaritano, non solo, itinerario di riferimento per i comuni di Selargius, Quartucciu, Quartu Sant’Elena e Monserrato. Le attuali condizioni della strada non permettono il defluire del traffico in maniera sicura, pregiudicando l’accessibilità al capoluogo. Tempi di viaggio più lunghi a causa delle intersezioni semaforizzate lungo tutto l’itinerario, sezione stradale non adeguata e la presenza di insediamenti produttivi, commerciali e residenziali ai margini della carreggiata. Il progetto nasce dalla volontà di abbattere tutte le barriere conflittuali che ne ostacolino l’efficiente viabilità, sia in termini di sicurezza, sia dal punto di vista dell’inquinamento atmosferico e acustico.

L’avvio alla programmazione per la relativa progettazione risale al lontano 2008: prevedeva l’eliminazione degli svincoli a raso e la realizzazione di intersezioni a livelli sfalsati per risolvere i collegamenti tra l’asse stradale e la viabilità locale, compresa la creazione di un itinerario continuo S.S. 554 – S.S. 125. Il testo del nuovo accordo di programma prevede la realizzazione di tre rotatorie, ampliamento della sezione stradale e realizzazione della viabilità complementare. La carreggiata sarà estesa a sei corsie, la piattaforma stradale compresa in ciascun lato da marciapiede e pista ciclabile, il tutto accompagnato dalla presenza del verde. La progettazione, rimasta sospesa dal 2019, ha poi ripreso il via a Maggio del 2022, quando l’amministrazione aveva disposto la ripresa del servizio di progettazione esecutiva e aveva invitato l’associazione temporanea di imprese affidataria a riprendere tutte le attività per la redazione della progettazione esecutiva.

Il 2024 sembrava essere l’anno decisivo per l’apertura del cantiere stimata a fine febbraio, tanto che il comune di Cagliari aveva già pronta la proposta di un collegamento mediante linea metro che da Flumini arrivasse fino all’aeroporto di Elmas. Sogno svanito anche stavolta quello di vedere in costruzione la nuova 554: il progetto è fermo a Roma, presso il ministero dell’Ambiente per la valutazione dell’impatto ambientale. La statale perdura in uno stato di continuo pericolo, i tempi di percorrenza sono insostenibili e raggiungere Cagliari sta diventando sempre più difficile. Incessanti gli incidenti causati dai disagi concernenti la viabilità, il più recente si è verificato stamattina, la vittima è un motociclista di 55 anni.