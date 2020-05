Negozi e ristoranti in Sardegna, tutti con i termometri a pistola a infrarossi: la giungla dei prezzi sul web. Sarà praticamente indispensabile averlo in tutti i locali pubblici, palestre comprese: dovremo abituarci a vederci misurata la febbre con questi termometri a pistola, e i commercianti stanno facendo a gara per comprarli con le offerte sul web. I prezzi variano da 57 euro per i più piccoli a una media che oscilla tra i 100 e i 140 euro. Termometri a pistola che troveremo a qualche cm di distanza ogni volta che entreremo al bar, al ristorante, in palestra o in piscina, con i quali dovremo convivere a lungo nella fase due del Coronavirus.