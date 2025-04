Un’iniziativa carica di colore e significato ha preso forma tra le pareti della Dermatologia Pediatrica dell’Ospedale Oncologico di Cagliari e dello Zonchello di Nuoro. A dare notizia della realizzazione è stato lo stesso artista Manu Invisibile, che ha condiviso sui social la posa in opera di sei quadri pensati per trasformare gli ambienti ospedalieri in spazi più accoglienti e carichi di speranza. I dipinti, disposti dall’andito fino all’interno delle sale, donano luce e calore, contribuendo a creare un’atmosfera più umana e rasserenante per i piccoli pazienti e le loro famiglie. I titoli delle opere – Amata, Armonia, Beatrice, Costanza, Gioia – evocano emozioni profonde e valori positivi. In particolare, nomi come Gioia, Beatrice e Costanza sono un omaggio alla memoria di Giulia Zedda, la giovane a cui è dedicata l’associazione promotrice dell’iniziativa. Il sogno di Giulia Zedda è un’associazione di volontariato che si impegna a sostenere le famiglie in difficoltà economica, fornendo tutto il necessario per i bambini dalla nascita fino ai 14 anni. Grazie al suo spirito solidale e collaborativo, l’arte è divenuta un gesto collettivo di cura, capace di valorizzare luoghi fondamentali come gli ospedali e chi li attraversa quotidianamente. “Grazie a Il sogno di Giulia Zedda per questa chiamata e alle rispettive strutture ospedaliere per aver accolto questa meravigliosa iniziativa”, ha concluso l’artista.