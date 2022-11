Natale a Cagliari, due grandi alberi illumineranno la città: uno in piazza Garibaldi e l’altro a Pirri

Il primo sarà sistemato davanti alla scuola Riva e il secondo in piazza Italia. Ma, come per le luminarie, il Comune mette le mani avanti: in caso di restrizioni le luci si spegneranno