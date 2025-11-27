Christmas is Coming torna con la sua quarta edizione e introduce la grande novità del 2025: il Christmas Village, uno spazio rinnovato e completamente accessibile in Viale Colombo 45, pensato per riportare la magia del Natale lungo le strade della città e per sostenere il commercio locale.

Il Christmas Village dialoga con tutto l’asse di Viale Colombo – da Piazza del Mare a Piazza Santa Maria, fino a Piazza dei Diritti – costruendo un percorso continuo di attività gratuite e momenti dedicati a famiglie, bambini, artigiani e comunità.

Venerdì 28 novembre- inaugurazione ufficiale

Ore 16:00–22:00 • Viale Colombo 45

L’inaugurazione coincide con il Black Friday, trasformando una giornata commerciale in un’occasione per vivere le strade della città, passeggiare tra luci e installazioni e riscoprire l’atmosfera natalizia di Viale Colombo.

16:00–19:00 – Animazione diffusa con Seconda Stella

Il pomeriggio di apertura sarà guidato da Seconda Stella – Neverland, che porterà un’animazione continua e coinvolgente lungo il Christmas Village e tutta la via.

Giochi, musica, mini-coreografie, attività di movimento e piccoli momenti-spettacolo accompagneranno i bambini per tutta la durata dell’evento.

Nel Village sarà presente il maxigonfiabile presidiato dagli operatori, mentre lungo Viale Colombo si muoveranno le mascotte itineranti, sempre pronte per foto, saluti e sorprese.

Tra i personaggi più attesi ci sarà anche l’orso Joe, già amatissimo dai piccoli visitatori.

Un’apertura dinamica e calorosa, pensata per far entrare subito le famiglie nello spirito del nuovo Christmas Village.

Una novità assoluta: l’arrampicata (dal 6 dicembre)

Dal 6 dicembre, il Village ospiterà una parete di arrampicata aperta a bambini e adulti, realizzata in collaborazione con il Comune di Ulassai: un’attività totalmente nuova per il centro di Quartu, che porta per la prima volta un’esperienza sportiva di questo tipo nel cuore della città.

Leap Move – il gioco interattivo

Un’altra novità per questa edizione è Leap Move, il gioco interattivo gestito da La Pintadera (LipMove) e realizzato in collaborazione con Mastro Geppetto Giocheria.

Un’esperienza digitale che unisce movimento, sfide e mini-giochi proiettati, pensata per far divertire bambini e famiglie in modo dinamico, partecipativo e totalmente immersivo.

Artigianato e mercato natalizio

Il Christmas Village ospiterà un vero mercato handmade: una selezione di artigiani, creativi e artisti locali che proporranno:

•decorazioni e oggetti fatti a mano

•artigianato in carta a mano

•creazioni artistiche originali

•idee regalo curate e uniche

Un mercato variegato, colorato e di qualità, pensato per valorizzare la creatività del territorio e dare vita a una grande prima attesissima.

Una sorpresa in più : il concorso “5 presenze = un regalo”

Partecipando ad almeno 5 date del Christmas Village fino al 21 dicembre, si potrà vincere uno dei 4 regali di Babbo Natale realizzati in collaborazione con Mastro Geppetto Giocheria.

I partecipanti riceveranno un flyer con gli spazi per i timbri delle date: una volta completati i 5 timbri, la scheda andrà imbucata il 21 dicembre mattina nella cassetta ufficiale del Village.

Estrazione finale: 21 dicembre – ore serali

4 premi in palio

Un modo semplice e divertente per accompagnare le famiglie lungo tutto il percorso natalizio.

Musica e atmosfere – prime anticipazioni

La serata inaugurale ospiterà:

•Black Stars – Hip Hop (19:00–20:00)

•Moon Project – Live Set (20:00–22:00)

Primo spoiler dal programma di dicembre

Il calendario completo sarà diffuso dopo l’inaugurazione, ma una data merita una preview:

6 dicembre – La Grande Parata di Babbo Natale

La Parata partirà da Piazza Santa Maria, attraverserà il tratto tra Tutto Vero e Viale Colombo, e arriverà al Christmas Village.

Musica, balli, mascotte itineranti e animazione accompagneranno tutto il corteo.

Un Natale per tutti

Christmas is Coming 2025 è pensato per essere:

•sostenibile – luci contenute, riuso, produzioni locali

•inclusivo – attività gratuite e accessibili

•vicino al commercio locale – invito alla passeggiata e agli acquisti in città

•comunitario – una rete solida di associazioni e volontari

•a misura di bambino – il cuore del progetto

Dichiarazione del presidente Luca Stocchino

«Quest’anno abbiamo voluto fare un salto in avanti, creando un luogo nuovo per Quartu.

Il Christmas Village nasce per riportare vita, calore e partecipazione lungo Viale Colombo, sostenendo i negozi della via e offrendo alle famiglie un Natale ricco di esperienze.

È un progetto nato dal lavoro congiunto di tante realtà del territorio, un segnale di quanto la nostra comunità sappia unirsi quando c’è una visione condivisa.»

– Luca Stocchino, Presidente CCN La Via del Mare

Progetto realizzato grazie al supporto istituzionale

Il progetto è realizzato con il contributo della Regione Sardegna, della Fondazione di Sardegna e del Comune di Quartu Sant’Elena, in sinergia con le tante associazioni e realtà partner che collaborano alla costruzione del Christmas Village.

Associazioni coinvolte

ASGOP, Associazione Sardegna-Palestina, Avventura Vela, Baetorra, Black Stars, Dry Hop, FIS, Fenalc, FPJ Musica, La Pintadera (LipMove), Mototaccuino, Officina MUSH, Officine Verticali, RebelTerra, Room 49, Sardegna in Movimento, Seconda Stella – Neverland, SMTA Gym, Svalvolati, V10 Boulderzone

Location

•Christmas Village – Viale Colombo 45

•Piazza del Mare

•Piazza Santa Maria

•Piazza dei Diritti