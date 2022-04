Nasce a Cagliari la sala del Commiato “Luce Eterna”

La “Sala del Commiato Luce Eterna” è nata per necessità assoluta di migliorare il servizio funebre !

Non siamo mai stati più orgogliosi nel poter esprimere,con tanta emozione , il nostro modo di lavorare caratterizzato da tanto amore e dedizione per ciò che offriamo alle famiglie che ripongono in noi la loro fiducia in un momento di estremo dolore.

Siamo pronti finalmente..!

In via De Magistris n.5 a Cagliari sarà possibile riunire parenti, amici e conoscenti in una sala luminosa,profumata ed elegante con comode poltroncine per l’ ultimo saluto al caro estinto.

Il tutto accompagnato da musica soft ed eventualmente video ricordo con foto .