Napoli-Cagliari, la mazzata ai rossoblù: due turni a Ionita, uno a Maran. Dopo il danno, la beffa. La mano pesante del giudice sportivo per il Cagliari dopo il rigore contestato a Napoli e assegnato col Var, squalificato anche l’allenatore Maran che non potrà dunque essere in panchina contro la Lazio alla Sardegna Arena.