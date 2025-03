L’Associazione Culturale Musicale “Ennio Porrino” di Elmas presenta la nuova produzione concertistica “Musica ad Iubilaeum – Canti e Suoni in luoghi Sacri” che si terrà sabato 29 marzo 2025 alle ore 18.00 a Cagliari, nella suggestiva cornice della Chiesa di Santa Restituta, grazie anche alla collaborazione della Parrocchia Sant’Anna e del parroco della Chiesa di Santa Restituta, Don Markhevka Bogdan. L’evento si inserisce nell’ambito del progetto “Suoni e voci per l’isola” e rientra nel vasto programma di attività di produzione, circuitazione e distribuzione di spettacoli e iniziative artistico-culturali-musicali che l’Associazione sta realizzando in Sardegna nel corso del 2025 con la direzione artistica del Maestro Ignazio Perra.

Il concerto proporrà un repertorio di grande impatto emotivo e spirituale, eseguito da Manuela Ragusa (soprano), Carlo Cocco (tenore) e Valerio Carta (pianoforte).

Questa serata di musica sacra rappresenterà un momento di riflessione, bellezza e spiritualità, arricchendo le celebrazioni dell’Anno Giubilare con melodie senza tempo e armonie evocative.

L’Associazione “Ennio Porrino” di Elmas, con questa nuova produzione, rinnova il proprio impegno nella valorizzazione del patrimonio musicale e culturale della Sardegna, contribuendo alla diffusione di opere sacre e tradizionali in luoghi di grande valore storico e spirituale.

L’ingresso al concerto è gratuito.