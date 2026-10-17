Una donna di 69 anni, Pierina Buffon, è rimasta vittima ieri mattina di un terribile incidente a Cassano Magnago, in provincia di Varese. Uno scontro frontale con un’altra auto che purtroppo non le ha lasciato scampo.

Alla guida della vettura l’ex 73enne della donna, con cui la vittima aveva chiuso una relazione qualche mese fa. La famiglia della donna ha subito chiesto alle forze dell’ordine di chiarire con certezza la dinamica del sinistro.

“Mia madre è stata inseguita dal suo ex che si è fatto giustizia da solo. È stata aspettata e anche seguita, come dimostrano i video che ho in tasca”, la denuncia di uno dei figli ai microfoni del Tg3.

Da quanto emerso e riportato dal Corriere, Pierina aveva chiamato un avvocato nei mesi scorsi per denunciare comportamenti considerati “oppressivi” da parte dell’ ex. Situazione che ha spinto i familiari a chiedere accertamenti approfonditi sull’accaduto.

La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale come da normale procedura in questi casi. È stata disposta anche l’autopsia sul corpo della donna per accertare le cause del decesso e le forze dell’ordine stanno indagando per verificare la dinamica dell’incidente. Al momento non state disposte misure cautelari nei confronti del 73enne, ricoverato in ospedale ma non in gravi condizioni.