Momenti di altissima tensione questo pomeriggio in Piazza Duomo a Milano durante la manifestazione organizzata da “Italia in Piazza”, che ha radunato circa 5 mila giovanissimi nel giorno del “No Meloni Day”.

Diversi manifestanti, molti a volto coperto, hanno lanciato transenne, sassi, estintori e altri oggetti contro le forze dell’ordine. Alcuni agenti e anche dei manifesta sono rimasti feriti e via Broletto, una della arterie vicine a Piazza Duomo, è stata chiusa per fare in modo di allontanare i manifestanti violenti.

Un pomeriggio di paura e violenza iniziato già con le manifestazioni studentesche di ieri in tutta Italia ma che oggi è sfociato in atti violentissimi da parte un gruppo di facinorosi che hanno trasformato la manifestazione in un campo di battaglia.

Foto del nostro partner QN/Il Giorno