Muore davanti agli occhi della moglie stroncato da un malore sulla 125, Cagliari piange Nicolino Massaiu

È morto, stroncato da un malore, davanti agli occhi impietriti della moglie. Nicolino Massaiu, 73 anni, da qualche tempo era in pensione. Nato a Esporlatu, nel Sassarese, per decenni aveva lavorato a Cagliari, nel rione di San Benedetto, dove gestiva una eliografia a conduzione familiare. L’uomo, sulla Statale 125, all’altezza di Maracalagonis, si è improvvisamente accasciato sul volante: ha avuto la forza di rallentare e di andare a sbattere, non violentemente, contro il guardrail, prima di smettere di respirare. La moglie ha subito dato l’allarme e sul posto è intervenuto, nel giro di pochi minuti, l’elisoccorso: i medici non hanno potuto fare nulla per salvarlo, constatando la morte per arresto. Sul posto anche i Norm della compagnia dei carabinieri di Quartu Sant’Elena, agli ordini di Michele Cerri: è stato loro il compito di appurare le esatte dinamiche e cause della tragedia, aiutati dai loro colleghi delle stazioni di Maracalagonis e Burcei.