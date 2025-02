Potrebbe celarsi una tragedia familiare dietro la morte di una donna stamattina a Marsala, in provincia di Trapani. La signora è morta cadendo dal balcone di casa sua in via Guglielmo Oberdan, ma per gli inquirenti non si tratterebbe di un incidente. In queste ore infatti i Carabinieri hanno fermato il figlio della vittima, tuttora sotto interrogatorio. L’ipotesi è che possa averla spinta. Sulla drammatica vicenda indaga la Procura di Marsala e le indagini sono dirette dal dottor Fernando Asaro.