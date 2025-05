È morta in pochi istanti la giovanissima Valentina Tolomei, 17 anni, investita da un’auto mentre era in sella alla sua Vespa sabato notte a Capannori, vicino Lucca.

Stando a una prima ricostruzione, la Mercedes guidata da un 29enne è finita contro il due ruote di Valentina, all’incrocio fra Via Romana e via Nuova di Paganico. Un impatto devastante, che ha spezzato la vita della 17enne. Come confermato dalle forze dell’ordine, il conducente della vettura era sotto effetto di alcol d droga. Si trova attualmente agli arresti domiciliari con l’accusa di omicidio stradale.