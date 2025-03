Municipalità di Pirri, domenica 9 marzo ultimo giorno di celebrazioni del Carnevale.

Dopo il successo della programmazione di Carnevale, con visitatori che hanno affollato le strade e il parco della Ex Vetreria per assistere alle animazioni, i festeggiamenti continuano con gli appuntamenti organizzati dalla Municipalità di Pirri.



La giornata inizia alle 10.00 con la "Sartiglietta in bicicletta", appuntamento dedicato ai bambini organizzato da Donne in Bici e Micromobilità Asd Aps e per il quale è possibile ancora prenotarsi mandando una mail all'indirizzo [email protected] . L'appuntamento di chiusura è previsto il 9 marzo con un programma ricco sorprese.

Alle 11,00 è la volta della tradizionale Pentolaccia con tante sorprese al suo interno, lo spettacolo di bolle di Spiderman e i personaggi Deadpool & Wolverine, con musica e giochi per bambini.

Le animazioni si aggiungono inoltre alle attività già in programma: dalle 10.00 alle 17.00 il divertimento è assicurato con il luna park gonfiabile a cura di Duville, i mercatini degli hobbisti e il progetto Centro di Quartiere della Cooperativa Sociale Alfa Beta Onlus, con un laboratorio creativo di Carnevale dal titolo “Arlecchino spirulato”, la costruzione di mascherine, le cornici per foto ricordo e tanti giochi.

“Il Carnevale di quest’anno è stato carico di emozioni e di soprese”, commenta la presidente della Municipalità Maria Laura Manca, “il parco gremito da così tante persone, di Pirri e dell’hinterland, che con entusiasmo e creatività hanno partecipato alle iniziative sono la testimonianza di voler consolidare questa tradizione. Eventi come questi hanno un forte valore sociale che rafforzano i legami tra gli abitanti, ma per farlo bisogna dare il giusto valore ai luoghi. Il parco, infatti, è uno spazio molto vissuto dalle famiglie ed è necessario prenderne cura perché rimanga vivo. Ora ci prepariamo al gran finale e volgiamo lo sguardo al futuro perché desideriamo creare un appuntamento da ricordare”.

Il clou della programmazione è stato raggiunto domenica 3 marzo, quando centinaia di persone hanno accolto con entusiasmo le animazioni e la sfilata, frutto del lavoro della compagnia teatrale cagliaritana Il Crogiuolo, trasformando il centro di Pirri in un vortice di colori, musica e balli.

Oltre alla partecipazione della cittadinanza la sorpresa è stata quella dell’inserimento all’interno cartellone regionale per la promozione turistica degli eventi carnevaleschi. Ora il desiderio della Municipalità è quello di unire la programmazione pirrese a quella cagliaritana.

“Siamo molto soddisfatti del risultato e della partecipazione dei cittadini”, dichiarano Eugenio Spiga e Roberta Caschili rispettivamente il presidente e la consigliera della commissione Attività produttive, organizzatori e promotori degli eventi, “siamo pronti per l’ultima giornata in calendario prevista per il 9 marzo e stiamo già pensando alla programmazione del prossimo anno. Già da oggi possiamo dire che abbiamo in serbo qualche sorpresa. Il nostro obiettivo è quello di creare dei momenti di condivisione sul territorio, animando gli spazi pubblici, così importanti per i cittadini locali, e non solo, perché coinvolgono persone di tutte le fasce d’età e inoltre sappiamo bene quanto siano importanti anche per le attività commerciali circostanti”.