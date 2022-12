Motoscafo contro gli scogli, Golfo Aranci piange Tommy Di Chello: “Addio a un grande pescatore”

È il quarantenne Tommy Di Chello la vittima sarda del terribile incidente avvenuto nel mare de La Maddalena. C’era anche lui a bordo del motoscafo finito contro gli scogli, insieme ad altre due persone e al comandante, un napoletano, deceduto. Di Chello era un pescatore molto conosciuto nel paese nel quale viveva, Golfo Aranci. Insieme al padre, Sergio, gestiva una società di giardinaggio. Lo schianto è avvenuto nelle acque dell’isola delle Bisce, dietro Caprera, nell’arcipelago maddalenino. La barca Firsherman è semiaffondata. Alla guida c’era proprio il napoletano che, purtroppo, è morto annegato. Una giornata di pesca finita in tragedia, sul posto sono intervenute le motovedette della Guardia Costiera, insieme agli uomini del 118. I due sopravvissuti sono stati riportati a riva e portati in ospedale a La Maddalena. Uno è in condizioni molto gravi, l’altro ferito sardo è Carlo Nieddu. La Procura di Tempio Pausania, informata di quanto accaduto, ha deciso di aprire un’inchiesta. Stando a quanto trapela, il mare era calmo.

A confermare l’identità della vittima sarda è il sindaco di Golfo Aranci, Mario Mulas: “Siamo tutti distrutti. Conoscevo molto bene Tommy, un grande pescatore, appassionato di mare. Lascia una bambina di appena sei anni e una compagna, in qualità di sindaco, a nome mio e di tutta la comunità, porgo ai familiari del ragazzo le più sentite condoglianze”. Si tratta del secondo grave incidente nelle acque maddalenine in poche ore. In mattinata, infatti, davanti a Punta Tegge, un gommone con due giovani a bordo, uno di 24 anni e l’altro di 16, è finito contro gli scogli in un punto molto difficile per i soccorsi. Il minorenne è stato trasportato in codice rosso all’ospedale e ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Sassari. Sotto choc e ferito, ma non in pericolo di vita, il ragazzo più grande.