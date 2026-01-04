Un drammatico incidente ha spezzato per sempre la vita e la brillante carriera dell’imprenditore partenopeo Fabrizio Mele. Ieri un terribile scontro in via Chiesa Rossa fra la sua moto e la Cupra Formentor affittata da un 55enne argentino non gli ha lasciato scampo. Con lui la sua amata Melanie, ora ricoverata in gravi condizioni al Niguarda di Milano.

Il 37enne, titolare dell’’Angolo di Napoli in via Menabrea, avrebbe inaugurato a fine gennaio l’“Experience” in via Napo Torriani. Un nuovo locale che prenderà il posto del privè della Gintoneria di Davide Lacerenza. Anni di lavoro e sacrifici per ingrandire la propria attività assieme alla sua compagna, terminati in un attimo.