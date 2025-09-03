Slitta la sentenza di primo grado nel processo a Ciro Grillo e ai suoi tre amici genovesi, Francesco Corsiglia, Vittorio Lauria ed Edoardo Capitta, imputati per presunta violenza sessuale di gruppo ai danni di una studentessa italo-norvegese all’epoca dei fatti 19enne. L’udienza prevista oggi al tribunale di Tempio Pausania è stata annullata a causa di un improvviso e gravissimo lutto che ha colpito Marco Contu, presidente del collegio giudicante: secondo quanto si apprende, è morto il figlio. La decisione attesa tra oggi e domani è stata rinviata al 22 settembre.