È riverso semi nascosto dalla vegetazione lungo la strada panoramica che conduce all’ingresso nord della grotta di San Giovanni: il suo corpo è oramai in avanzato stato di decomposizione ma ben si notano i palchi asportati, come se fossero stati tagliati di netto.

La scoperta è stata fatta da un cittadino che, durante una passeggiata, ha notato l’animale senza più le possenti corna, segnale che il corpo è stato violato dopo la morte.

Domusnovas, carcassa di cervo con le corna asportate sul ciglio della strada: investito accidentalmente o ucciso volontariamente, i resti dell’animale sono stati scoperti da un passante.