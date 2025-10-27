Proseguono le indagini sulla morte di Beatrice Bellucci, deceduta venerdì notte in uh terribile incidente sulla via Cristoforo Colombo a Roma. La giovanissima, 20 anni, si trovava in auto con la sua amica di sempre quando è stata improvvisamente speronata da una BMW, finendo contro un albero.

Il 22enne alla guida della vettura afferma di essere stato a sua travolta tamponato. Intanto gli inquirenti valutano sempre di più l’ipotesi che il terribile schianto possa essere stato provocato da una gara clandestina fra auto lanciata in rete. Da quanto si apprende, infatti, non è inusuale purtroppo che alcuni ragazzi frequentino quella zona per adibirla a vera autostrada in città, con conseguenze- come nel caso di Beatrice- tremende.

Sono state acquisite le immagini delle telecamere di video sorveglianza per capire se in zona ci fossero altre auto in quel momento: secondo alcuni testimoni almeno due vetture sono state viste sfrecciare via a folle velocità dopo l’incidente.