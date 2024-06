Monserrato, urne snobbate da oltre il 60% degli elettori

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Seggi ancora aperti sino alle ore 15 per decidere chi tra Locci e Picciau sarà il sindaco della città dell’hinterland cagliaritano. Nemmeno il clima non proprio estivo ha invogliato i monserratini a partecipare al secondo e deciso round delle elezioni amministrative: bassa l’affluenza raggiunta ieri alle 23, si spera in un recupero per oggi.

A sfidarsi per la seconda volta consecutiva sono Tomaso Locci e Valentina Picciau, entrambi protagonisti della scena politica locale: dopo due settimane intense di campagna elettorale, da due giorni è imposto il silenzio che terminerà alle ore 15 quando verranno chiusi i 21 seggi e prenderà il via lo scrutinio delle schede. La grande attesa, quindi, è quasi giunta al termine, entro oggi si saprà chi governerà Monserrato per i prossimi 5 anni.