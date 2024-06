Capoterra: sold out per l’insegnante, musicista e youtuber Schettini

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Sold out per l’insegnante, musicista e youtuber Schettini che cattura i giovani con la fisica: il Parco Urbano preso d’assalto per lo spettacolo del divulgatore che, attraverso internet, ha dimostrato che la scienza può conquistare il mondo, compreso quello delle nuove generazioni. Il sindaco Beniamino Garau: “Nel mondo dei social, c’è un torrente di acqua limpida, non solo fango.

Sappiateli utilizzare per acculturarvi e non per fare male”. L’ingresso era libero, su prenotazione però, e, in poche ore, ha raggiunto il massimo dei posti disponibili: non un influencer qualsiasi che conquista il pubblico virtuale attraverso foto e video al limite della decenza, bensì dialogo e spiegazioni di quello che conta realmente, della cultura e della vita, esposto con grinta e sapienza a tal punto da essere il “prof.” più amato e seguito.

È così che sabato Vincenzo Schettini ha messo in atto il suo spettacolo “La fisica che ci piace”: il divulgatore ha intrapreso un viaggio coinvolgente attraverso la fisica, stimolando la curiosità e affrontando temi affascinanti. Soddisfatta l’assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura Donatella Dessì: “Una splendida serata con la presenza di prof. Vincenzo Schettini, che ha reso l’evento davvero speciale, coinvolgendo il pubblico con affetto, allegria e tanta energia positiva. Le sue parole sono state fonte di grande ispirazione per gli studenti, gli insegnanti e le famiglie. La passione per la fisica e il suo entusiasmo contagioso hanno saputo catturare l’attenzione di tutti e suscitare un profondo interesse per la materia.

Abbiamo particolarmente apprezzato gli spunti di riflessione sul ruolo che la scienza può svolgere per affrontare le sfide del nostro pianeta. Ha incoraggiato i giovani ad essere curiosi, ad utilizzare i social in modo responsabile e consapevole, diffondendo messaggi di speranza e di fiducia nel futuro”.