Monserrato, uomo in fuga durante un incendio nei pressi di via Don Bosco: indagano le forze dell’ordine. È stato avvistato nei pressi di un grosso rogo che questa mattina ha minacciato diverse abitazioni, il sindaco Locci: “Ci auguriamo che possa essere individuato, anche perché si è dato alla fuga”.

Ancora roghi in Sardegna, questa mattina un importante incendio si è sviluppato nelle campagne a pochi passi dal centro abitato: è subito scattato l’allarme da parte dei residenti che hanno allertato le autorità.

Sul posto anche il primo cittadino Tomaso Locci, insieme ai Baracelli di Selargius, il Corpo dei Vigili del Fuoco e la Polizia Locale presente con il Comandante Soru: l’incendio “probabilmente è generato in maniera dolosa, limitrofo alla zona abitativa del Centro Servizi ( ex Cooperativa Cento).

Grazie alle diverse testimonianze e la nostra presenza, siamo riusciti a far allontanare un individuo, sul quale stanno portando avanti delle indagini”. Grazie al pronto intervento delle squadre è stato “evitato un grave pericolo per le zone abitate”.