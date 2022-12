Monserrato, un centro diurno per i malati di Alzheimer

Un immobile già testato dal Comune, un gran peccato lasciarlo in disuso: parte, quindi, il progetto che comprende la collaborazione tra ente e privati per dar via a un servizio sociale di indiscussa priorità. “Stiamo dando gli indirizzi di giunta per poter affidare Casa Masala. Le attività – spiega il sindaco Tomaso Locci – avranno uno scopo sociale, quello di una funzione di centro diurno e vedremo, anche, di ampliare questa sua funzionalità non solo per persone che hanno delle disabilità importanti, ma anche per gli anziani. Abbiamo necessità di elaborare un business plan e, comunque sia, anche una sorta di appalto. Stiamo, quindi, dando gli indirizzi al settore che si occupa di questo e di fare quanto prima la gara.

Casa Masala è importante perché l’abbiamo già testata: è stato quell’immobile che, per quasi un anno, è stato utilizzato dai cittadini per poter fare il tampone gratuitamente, quindi abbiamo già constatato che la struttura è bellissima ed è stata ripristinata grazie agli interventi che abbiamo adottato fin dal 2019. È un gioiellino che non vediamo l’ora di poter affidare e ci auguriamo entro il 2023″.

L’assessore alle Politiche Sociali Claudia Lerz: “Con la delibera di venerdì 9 dicembre, abbiamo preso atto della relazione tecnica dei lavori di ristrutturazione allegata al progetto esecutivo. Ora, il passo successivo, consiste nella predisposizione di un piano economico-finanziario ovvero nella fattibilità economica della gestione mediante concessione dei servizi.

Rilevata quindi l’impossibilità, per il Comune, di gestire in forma diretta i servizi attivabili nel centro Diurno integrato e nel Centro di aggregazione sociale “Casa Masala”, in quanto non dispone di tutte le risorse finanziarie, strumentali, umane e professionali idonee a garantire le attività di progettazione e di gestione, soprattutto in fase di primo avvio e sperimentazione, si è deliberato di dare mandato al settore V di procedere alla elaborazione di un piano economico finanziario per l’affidamento della gestione del Centro Diurno integrato e del Centro di aggregazione sociale “Casa Masala” in regime di concessione di servizi. Il Centro di Aggregazione Sociale verrà realizzato solo in parte e sarà completato con successivo appalto”.

Come indicato nella relazione generale all’interno del progetto definitivo-esecutivo, gli interventi oggetto del progetto riguardano la manutenzione straordinaria della Casa Masala e il suo cambiamento di destinazione d’uso per consentire la realizzazione di un Centro Diurno Integrato e di un Centro di aggregazione. Nella relazione del progetto si legge: “Da poco più di un decennio a questa parte si è assistito al progressivo aumento di patologie invalidanti tra le quali le diverse forme di demenza caratterizzate da una crescente compromissione funzionale che determina incapacità a svolgere le attività del vivere quotidiano. Il morbo di Alzheimer è la più comune causa di demenza; si tratta di un processo degenerativo che distrugge lentamente e progressivamente le cellule del cervello e colpisce pertanto la memoria e le funzioni mentali, determinando anche problemi come confusione, cambiamenti di umore, e disorientamento spazio temporale. Di conseguenza la malattia non colpisce soltanto il paziente ma coinvolge tutta la famiglia sulla quale ricade un grande carico assistenziale ed emotivo. Pertanto recentemente si è cercato di intervenire attraverso l’offerta di servizi socio-sanitari integrati mediante interventi di carattere territoriale, semiresidenziale e strutture di sollievo. Tra questi servizi rientra il Centro Diurno che rappresenta una delle risposte valide in quanto finalizzato ad evitare l’istituzionalizzazione del paziente attraverso il mantenimento delle capacità residue. Nel caso specifico la struttura ospiterà un Centro Diurno per malati di Alzheimer e altri soggetti affetti da demenze, struttura che entra nella rete dei servizi come struttura semi-residenziale e si configura come luogo di accoglienza, tutela e assistenza per le persone anziane con problema di parziale o totale non autosufficienza. Il Centro per malati affetti da demenza deve configurarsi il più possibile come il prolungamento della propria casa: il suo scopo principale è il miglioramento della vita sia del malato che dei parenti con lui conviventi”.