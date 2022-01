Monserrato, tamponi e green pass gratis per 5 mesi: “Aiutiamo i lavoratori senza vaccino costretti a spendere 200 euro al mese”

Tamponi gratis e green pass automatico, in caso di negatività, a Monserrato. A due settimane di distanza dalla chiusura dello stand della Croce Rossa in piazza Matteotti a Cagliari, chi non è vaccinato e ha la necessità di ottenere la certificazione verde per poter lavorare potrà bussare alla storica Casa Masala di Monserrato, in via Cesare Cabras. C’è l’accordo tra il Comune e la stessa Croce Rossa, come annuncia il sindaco Tomaso Locci: centomila euro per poter fare “almeno sino a maggio, 4 giorni alla settimana, circa 60 tamponi giornalieri a chiunque ne farà richiesta. Studenti universitari, lavoratori, personale dell’Università e anche non monserratini. Saranno anche coinvolte le nostre associazioni di volontariato. Tutto parte dall’esigenza di fare uno screening sulla popolazione ma, oltretutto, per andare incontro ai cittadini che mi hanno chiesto la possibilità di andare al lavoro senza spendere 200 euro al mese di tamponi. Così aiutiamo le famiglie, potranno risparmiare e avere più denaro nelle tasche”, afferma Locci. “Non vogliamo togliere nulla alla campagna vaccinale, siamo a favore, ecco perchè faremo dei weekend ‘spot’ con la stessa Croce Rossa. Uniremo chi vuole il green pass a chi vuole vaccinarsi”.

“Inizieremo la prossima settimana, la storica Casa Masala è chiusa da dieci anni e volevo trasformarla in un hub vaccinale”, prosegue il primo cittadino di Monserrato. Così, però, non è stato e, sino a dopo Pasqua, sarà il “porto sicuro” anche per chi non ha ancora ricevuto la prima dose di vaccino. “Anche chi è vaccinato può avere il Covid. Io ho tre dosi, eppure faccio tamponi, spesso, per togliermi ogni dubbio. I tamponi gratis saranno eseguiti la mattina, anche il sabato”.