Monserrato, svolta per le adozioni di cani e gatti: al Comune nasce la commissione “Benessere animale”

Monserrato – Nuove commissioni consiliari dopo il “terremoto” politico che ha agitato le acque all’interno della maggioranza e una novità, su tutte, che riguarda il benessere animale: un settore specifico per gli amici a quattro zampe meno fortunati e nuovi progetti per incentivare le adozioni. Con l’esclusione di due consiglieri, Alessio Locci e Nicola Mameli, per diatribe interne incompatibili con il programma elettorale portato avanti dal primo cittadino Tomaso Locci, per diverse settimane il comune non aveva più le sue commissioni. Ieri pomeriggio sono stati eletti i presidenti e i vicepresidenti che potranno proseguire i lavori interrotti.

Nelle sei commissioni composte c’è anche una novità, ossia quella dell’introduzione del benessere animale. Tante le iniziative che l’amministrazione sta promuovendo a favore degli amici a quattro zampe, tra le quali l’approvazione di una serie di progetti finalizzati a incentivare l’adozione degli animali e il loro sostentamento con la fornitura, per un determinato periodo di tempo, degli alimenti e la garanzia delle prestazioni veterinarie.

La novità del benessere animale è stata inserita nella 6^ commissione che fa capo a Saverio De Roma, presidente e Gianfranco Vacca, vicepresidente.