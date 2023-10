Monserrato, stop al parcheggio selvaggio in via Giulio Cesare

Stop al parcheggio selvaggio in via Giulio Cesare, accolte le proteste da parte dei cittadini che invocavano a gran voce il ripristino dei paletti metallici per delimitare la strada e impedire la sosta delle automobili: da ieri il passaggio pedonale è assicurato come l’accesso e l’uscita dei cittadini dalle proprie abitazioni. Una problematica non indifferente quella che hanno vissuto per diverse settimane i residenti della via, in particolar modo di un condominio che, nonostante il passo carraio ben visibile nel portone d’ingresso, non pochi automobilisti incivili parcheggiavano lo stesso, occupando quasi completamente lo spazio di manovra. Dopo le segnalazioni effettuate a fine agosto, la ditta incaricata dal Comune ha provveduto al ripristino della segnaletica e messo fine ai disagi che, in varie occasioni, sono culminati in vere e proprie risse tra i residenti e chi ignorava il divieto. Del caso si è occupato direttamente il vicesindaco Raffaele Nonnoi che, una volta concluso l’iter burocratico, ha immediatamente dato il via ai lavori.