Monserrato, spunta un quarto candidato sindaco per le amministrative di giugno

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

In vista delle ormai vicine elezioni amministrative si scaldano i motori anche nella città dell’hinterland cagliaritano che, a giugno, è chiamata alle urne per eleggere il nuovo sindaco. Il primo cittadino in carica, Tomaso Locci, ha già ufficializzato da tempo la sua ricandidatura, come Tiziana Mori, ex assessore tecnico di Locci, che ha deciso di alzare il tiro e puntare alla carica più alta. In corsa anche Valentina Picciau, ex della squadra di Locci durante la prima consiliatura e sfidante diretta al ballottaggio della seconda elezione avvenuta nel 2019. Sembra ufficiale anche il quarto nome, Efisio Sanna, PD, ex consigliere comunale, volto conosciuto, quindi, dalla comunità monserratina. Non è finita qui: se Locci e Mori corrono senza “etichette” politiche, Picciau, Progressisti, mancano all’appello il centro destra e il Movimento 5Stelle: in attesa di conoscere quali posizioni prenderanno i due schieramenti, non si può escludere una corsa con un loro candidato. Insomma, i giochi sono ancora aperti, le prossime settimane saranno decisive per conoscere esattamente nomi e liste.