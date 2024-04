Da Cagliari a Sassari, da Alghero a Carloforte: sei teatri diventeranno monumento nazionale

“L’Auditorium di Cagliari, il Teatro Civico di Cagliari, Alghero e Sassari, il Teatro Verdi di Sassari e il Cineteatro Giuseppe Cavallera di Carloforte, sono i sei teatri della Sardegna inclusi nella lista dei 408 che si preparano a essere dichiarati ‘Monumento Nazionale’, secondo la proposta di legge approvata oggi alla Camera e in attesa di esame al Senato. Il testo, in particolare, prevede che possano essere dichiarati ‘Monumento Nazionale’, i teatri la cui edificazione risalga ad almeno 100 anni o quelli la cui programmazione sia rivolta ad attività di spettacolo dal vivo con il concorso finanziario pubblico. Hanno diritto al riconoscimento anche quei teatri il cui edificio sia stato riconosciuto di interesse culturale con una richiesta da formalizzare al Ministero della Cultura. È un riconoscimento importante per la storia del Teatro della nostra Isola, ed è solo l’inizio di un percorso di valorizzazione affinché diventino ancora più attrattivi per il turismo culturale”. Lo dichiarano i deputati di FdI Salvatore Deidda, Barbara Polo e Gianni Lampis.