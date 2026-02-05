Strade di Cagliari, l’emergenza buche arriva ai mezzi pubblici: bus CTM bloccato in viale Merello

Un’immagine che fa discutere e che riaccende il dibattito sulle condizioni delle strade del centro storico. A Cagliari un autobus del CTM è rimasto incastrato in una profonda buca in viale Merello, una delle arterie da tempo in attesa di interventi di riqualificazione. La foto, diventata virale sui social, è stata pubblicata dal consigliere comunale Roberto Mura, che ha affidato a Facebook un commento durissimo sulla situazione della viabilità urbana.

“Le condizioni delle strade sono ormai inaccettabili”, scrive Mura, sottolineando come l’episodio coinvolga un mezzo del CTM, azienda considerata un’eccellenza del trasporto pubblico a livello nazionale e fiore all’occhiello della città. “Questa immagine è clamorosa: un bus incastrato in una delle tante buche presenti in città. Siamo in viale Merello, dove si aspettano ormai da mesi i lavori di riqualificazione. Dopo gli annunci, la realtà dei fatti è questa”.

Il consigliere punta il dito contro i ritardi negli interventi e chiede un cambio di passo immediato. Secondo Mura, nel bilancio comunale sarebbero presenti risorse importanti che devono essere sbloccate al più presto per affrontare quella che definisce una vera e propria emergenza. “Si sblocchino subito le tantissime risorse presenti nel bilancio per riqualificare le strade e si istituiscano squadre operative dedicate. Non si può più attendere”, conclude.

L’episodio di viale Merello diventa così il simbolo di un problema più ampio che riguarda sicurezza, decoro urbano e qualità dei servizi pubblici. Una situazione che, tra disagi per i cittadini e rischi per la circolazione, continua ad alimentare polemiche e richieste di interventi concreti e immediati.