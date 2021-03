Monserrato, sospetto caso di variante inglese nella scuola  primaria: nuova chiusura del sindaco Locci

Monserrato, sospetto caso di variante inglese nella scuola primaria e dell’infanzia paritaria e parificata “Monumento ai Caduti”: il sindaco Tomaso Locci dispone la chiusura temporanea dal 29 marzo al 6 aprile.

L’ordinanza è necessaria al fine di tutelare la salute pubblica e di espletare le indagini epidemiologiche del caso, per adottare tutte le misure precauzionali di carattere eccezionale per contrastare il possibile diffondersi del contagio. Lo spazio mensa è utilizzato promiscuamente dai bambini frequentanti le due scuole di Via Del Redentore.

“Per un sospetto caso di variante inglese – spiega il sindaco – l’Ats ha chiesto la chiusura della scuola. Anche se il ragazzo non frequenta da 8 giorni, però si richiedono, per i casi del genere, circa 14 giorni di non presenza”.