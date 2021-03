Cagliari, allarme vandalismo tra i giovanissimi: “Dalla Marina al Bastione, ora interviene il Comune”

La sicurezza urbana a Cagliari. Questo il tema che verrà affrontato domattina dalla Commissione competente del Comune di Cagliari su idea dell’assessore Carlo Tack e del presidente del mini parlamentino Marcello Polastri. Lunedì 29 marzo infatti, dalle 10.30, la Commissione sport, patrimonio e politiche per la sicurezza, farà un focus per aprire se fosse necessario, un dibattito pre-aula a Palazzo Bacaredda. La discussione verterà sulle problematiche di degrado urbano e di senso di quiete nei quartieri de La Marina dove spesso sono soliti incontrarsi giovani che rompono o abbandonano bottiglie e digiuni, e di Monte Urpinu nel quale avvengono folli corse di auto e motociclette.

Tra le problematiche della sicurezza urbana, anche il caso del Bastione di Saint Remy, preso di mira da anonimi che hanno rotto le panchine marmoree arrecando un danno oneroso per il patrimonio cittadino. Argomento di approfondimento saranno anche le criticità della sede della guardia medica di Pirri, oggi ospitata in locali bisognosi di manutenzioni straordinarie. “Fare il punto sulla situazione è importante – afferma Marcello Polastri, presidente della Commissione – dinanzi a situazioni che non si sono ancora risolte e che vorrei capire se siano pluri-disciplinari o a chi spetterebbe intervenire una volta per tutte, e con quali strumenti, in modo efficace e meglio ancora, risolutivo?”.