Monserrato, sos burocrazia: con lo “Sportello dei cittadini” un aiuto per tutti

Apre a Monserrato lo “Sportello dei Cittadini, bonus sociali, spid, compilazione moduli e tanti altri servizi utili e necessari che, spesso, mettono in difficoltà chi non ha un buon rapporto con le pratiche burocratiche da espletare. Il sindaco Tomaso Locci spiega che è “un’idea nata durante la stesura del programma elettorale, un vero e proprio punto di partenza e di riferimento per tutti i cittadini che verranno messi a conoscenza di quali servizi offriamo non solo noi bensì anche le altre amministrazioni. Sono attività di informazione e orientamento, compilazione di moduli, un servizio a 360° per aiutare soprattutto le fasce un po’ più deboli come gli anziani che hanno poca dimestichezza con le tecnologie. Una novità per la quale l’assessore Lerz e la presidente di commissione Bernadette Ibba si sono prodigate al fine di raggiungere questo obiettivo”. L’inaugurazione è prevista per martedì, sarà gestito da una associazione e operativo due volte alla settimana. Si troverà in piazza San Lorenzo, la sede principale del Comune. “Tra una settimana verrà inoltre inaugurato lo sportello Impresa, che è un altro nostro obiettivo di mandato”, una sinergia di forze tra la Confesercenti e la presidente di commissione Roberta Argiolas per incentivare questo importante settore, il mondo dell’impresa e del commercio. Una nota di polemica espressa da Locci: “Su ogni obbiettivo raggiunto vi sono soggetti che esprimono che tutto ciò che viene fatto era già programmato e pronto. Sono arrivati i nuovi assessori che invece hanno sbloccato la situazione e portato a termine i nostri importanti obiettivi”. Una squadra vincente, insomma, e ben collaborativa quella dell’amministrazione Locci che è molto soddisfatto del lavoro che si sta portando avanti. L’assessore alle politiche sociali Claudia Lerz: “Uno sportello a disposizione dei cittadini per supportarli, guidarli e orientarli, saranno presi in carico servizi scolastici e sociali (scuola, mensa, scuolabus, bonus/contributi sociali ecc), attività educative e di animazione sul territorio (campi estivi, ecc.), attivazione SPID, recupero credenziali, nuova password, ecc, accesso a portale del comune e servizi annessi Servizi sanitari (iscrizione SSN, tessera sanitaria, codice fiscale, STP, scelta medico, ecc), informazioni su settore migrazione (in stretto lavoro di rete con segretariato sociale A.S.C.E. di Cagliari, Alghero e Sassari), servizi per adulti (CPIA, iscrizioni, informazioni, ecc), compilazione moduli vari (Abbanoa, utenze, reclami, ecc), richiesta bonus comunali e sociali, legge 104, indennità di accompagnamento, Legge 162, Legge 20, sussidio economico per patologie psichiatriche (in stretto raccordo con servizi sociali di riferimento). E ancora, progetto “Ritornare a casa” (in stretto raccordo con servizi sociali Plus), lo sportello dei cittadini si baserà su due aperture alla settimana, nei prossimi giorni si specificheranno gli orari. L’ufficio Eurodesk interverrà in raccordo con lo sportello dei Cittadini, già da tempo si mirava a fornire un servizio simile quindi quello che accadrà ora è che oltre allo sportello Europa vi sarà questo ulteriore organo”.