Monserrato, scacco al rischio alluvioni: “Sì ai nuovi lavori in via Cabras, sarà un autunno più tranquillo”

Ok al progetto da 370mila euro per gli interventi sui tubi di scolo delle acque bianche in via Cesare Cabras a Monserrato, il lungo viale che finisce sott’acqua ogni volta che c’è un temporale. La giunta guidata dal sindaco Tomaso Locci ha detto sì, definitivamente, al cantiere da 370mila euro per iniziare a mettere in sicurezza l’area: “Si tratta di un primo ma già molto importante intervento, che arriva dopo l’installazione di una piccola vasca in laminato collegata al canale per fare defluire meglio l’acqua”. Presto sarà quindi i turno degli operai che dovranno intervenire sulle tubature e sulle fognature.

“Non finiamo certo qui”, assicura Locci. “Partirà anche un lavoro più esteso che ci consentirà di arrivare a mettere in sicurezza la zona sino all’altezza della caserma dei carabinieri”. Ed è già pronta la richiesta ufficiale di collaborazione con Cagliari: “Abbiamo notato che ci sono condotte e canali chiusi collegati con il capoluogo sardo, ai dovrà intervenire anche lì. Comunque, con i primi interventi sarà un autunno più sicuro e tranquillo contro le alluvioni”.