Sono stati momenti di terrore quelli vissuti ieri nella farmacia di via San Lorenzo dove un uomo armato ha prelevato il bottino ed è fuggito: giusto il tempo di visionare le telecamere pubbliche e le forze dell’ordine lo hanno subito identificato e arrestato. Il sindaco Tomaso Locci: “La nostra città è sicura e in poche ore è stato consegnato alla giustizia chi ha commesso questo grave fatto di cronaca. I cittadini sanno che con questo sistema importante di videosorveglianza la giustizia può fare il suo corso in breve tempo”.

Sono oltre 200 gli occhi elettronici che sorvegliano la città, le prime sono state installate con fondi aggiudicati dalla Prefettura, grazie a un progetto, nel 2017. In seguito è stato il Comune a investire sulla tecnologia per garantire ai residenti una maggiore sicurezza: un lungo lavoro intrapreso con l’ausilio dell’allora Comandante della polizia municipale Massimiliano Zurru e proseguito da chi ha preso il suo posto coadiuvato dall’intenzione di Locci e giunta di potenziare ulteriormente il servizio. “Un sistema di videosorveglianza di eccellenza che ha dimostrato per l’ennesima volta la sua efficacia. Dopo pochi minuti dal reato si sono immediatamente adoperati, intervenendo sul posto, vigili e carabinieri che con le verifiche delle telecamere, che hanno ripreso il veicolo utilizzato, hanno immediatamente identificato l’autore del reato. Anche io mi sono recato in farmacia, ho cercato di tranquillizzare la farmacista poiché era molto scossa perché ha avuto una pistola puntata contro.

Una sinergia che sta funzionando, la nostra città è sicura”.

“Desidero esprimere il mio più sentito ringraziamento e plauso alle forze dell’ordine, in particolare ai Carabinieri, per la rapidità e l’efficacia dell’intervento che ha portato all’arresto del responsabile della rapina avvenuta nella farmacia di via San Lorenzo. È una dimostrazione concreta dell’impegno costante delle nostre forze dell’ordine nel garantire la sicurezza dei cittadini e nel contrastare ogni forma di criminalità” ha espresso Saverio De Roma, vicesindaco e assessore alla sicurezza urbana.

“Questo episodio, purtroppo, ci ricorda l’importanza di investire sempre più nella sicurezza urbana. La videosorveglianza, in tal senso, rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione e per il supporto alle indagini.

L’Amministrazione comunale è da tempo impegnata nel potenziamento della rete di videosorveglianza, con l’obiettivo di coprire in modo sempre più esteso le aree sensibili della città, inclusi gli esercizi commerciali. Continueremo a lavorare per garantire che Monserrato sia una città sicura e vivibile per tutti i suoi residenti e commercianti. L’attenzione verso la sicurezza urbana rimane una priorità assoluta per questa giunta”.