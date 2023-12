Monserrato, nuove opportunità per le aziende: inaugurato lo Sportello Impresa

Monserrato – Inaugurato lo sportello Impresa: una via preferenziale per i commercianti e gli imprenditori che potranno disporre di un team di professionisti per espletare tutte le pratiche necessarie. Non solo: domande, dubbi e quesiti avranno sempre una risposta e gli orari d’apertura sono stati scelti in modo tale da non metterli in difficoltà durante il lavoro. Taglio del nastro per il nuovo servizio offerto dal Comune: in piazza San Lorenzo, ogni giovedì dalle 15,30 alle ore 17,30 lo sportello Impresa sarà operativo. Non solo: verrà offerta anche l’attività aggiuntiva di CAF e Patronato che sarà svolta, senza alcun aggravio di costo per l’Amministrazione comunale: “Un’idea nata durante la stesura del programma elettorale, un vero e proprio punto di partenza e di riferimento per tutti i cittadini che verranno messi a conoscenza di quali servizi offriamo non solo noi, bensì, anche le altre amministrazioni. Sono attività di informazione e orientamento, compilazione di moduli, un servizio a 360° per aiutare soprattutto le fasce un po’ più deboli come gli anziani che hanno poca dimestichezza con le tecnologie” aveva spiegato il sindaco Tomaso Locci.

Affidato alla Confesercenti, lo sportello Impresa sarà un servizio di consulenza ai cittadini, al fine di divulgare le opportunità e tipologie di finanziamento regionale, nazionale e comunitario destinate soprattutto alla nascita o al potenziamento delle imprese e attività artigianali locali.

“Lo sportello impresa non c’è mai stato nel comune, questa giornata per noi vede il realizzarsi di un grande traguardo, ho creduto in questa realizzazione e ho fatto di tutto affinché venisse portata avanti e, oggi, posso dire di aver gioito. Gli anni della pandemia ci hanno costretto a rallentare alcuni progetti per dare priorità ad altre diverse necessità, anche per i commercianti, questo sportello sarà, comunque, un valore aggiunto per tutti i nostri commercianti, artigiani, per tutti i liberi professionisti, perché sarà un riferimento a costo zero che consente di creare una sorta di filo diretto, una corsia preferenziale tra comune, e quindi amministrazione, e tutti loro, in quanto potranno rivolgersi ai consulenti messi a loro disposizione per qualsiasi necessità che riguardi la loro attività. È uno sportello che, sicuramente, potrà alleggerire tutta la burocrazia che, molto spesso, sono costretti ad affrontare da soli. Le cose più complicate, come per esempio l’apertura di un’attività commerciale o le varie registrazioni per mettersi in regola” spiega Roberta Argiolas, presidente della commissione attività produttive. “Non posso che essere orgogliosa di aver partecipato a questo progetto che punta ad aiutare il commercio di Monserrato, adesso dobbiamo fare in modo che questo sportello venga ben pubblicizzato all’interno del nostro territorio”.

Nel team, anche Nicola Murru, il presidente della Confesercenti: un servizio nuovo per il territorio perché sino a ieri i professionisti della Confesercenti “sono stati soltanto invitati per mettere al corrente i commercianti su eventuali finanziamenti, per esempio, ma non c’è mai stato nessun tipo di convenzione con loro”. Una sinergia di forze, quindi, che, dopo aver subito trovato il parere positivo da parte del primo cittadino, si è messa in moto per la realizzazione del nuovo servizio.