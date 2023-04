Monserrato, nessuna tracca accompagnerà Sant’Efisio il 1° maggio

L’evento più atteso dell’anno, in cui quasi tutti i comuni si preparano a festa sfoggiando i propri costumi e colori: sfilano con un sorriso raggiante impreziosito dall’orgoglio di aver lavorato per giorni interi per la preparazione al contributo di rendere unica e speciale la marcia verso Nora. Quest’anno però la città dell’hinterland cagliaritano sfilerà solo a piedi, lasciando a casa buoi e carro. Per tradizione la tracca è stata sempre preparata dai volontari della Pro Loco che, per motivi ancora non chiari, hanno “disertato”: almeno questi sarebbero gli ultimi rumors che circolano in città e che hanno rattristato chi particolarmente tiene alle usanze che si tramandano di anno in anno.