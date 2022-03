Monserrato, mamme sul piede di guerra alla mensa: “Pesce crudo e brodo salato ai nostri bambini”

Monserrato, alla mensa scolastica “pesce, presentato a tavola troppo crudo, la minestra col brodo eccessivamente salato”: mamme sul piede di guerra.

Fioccano le segnalazioni riguardo i pasti della mensa scolastica, le lamentele dei genitori sono state raccolte dai consiglieri di minoranza Andrea Zucca e Valentina Picciau che hanno presentato un’interpellanza. “Diversi genitori in questi giorni ci segnalano dei problemi col servizio mensa: le ultime sono che per diversi giorni il contorno presentato ai bambini era diverso da quello previsto da menu e che ci sono state delle lamentele per la cottura del pesce, presentato a tavola troppo crudo, la minestra lamentata da alcuni bambini col brodo eccessivamente salato e il pasto “in bianco” presente solo col primo piatto e non col secondo uguale per tutti”. Non solo: ritardi anche con il nuovo regolamento con il quale “si avrebbe un migliore e maggiore controllo, tanti genitori chiedono a noi consiglieri se esistano problemi riguardanti la situazione mensa e regolamento mensa”. Zucca e Picciau chiedono “se l’amministrazione ha intenzione di intervenire relativamente alle segnalazioni sulla qualità del cibo”.