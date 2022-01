Monserrato, ladri senza cuore: “Hanno rubato il salvadanaio con le offerte per i bisognosi”

Ladri senza cuore a Monserrato, rubato il salvadanaio delle offerte per l’associazione di volontariato “Noi per voi”. I malviventi sono entrati in azione in tarda mattinata nel minimarket di via Cabras gestito da Marta Siddi e dal suo compagno. Pochi istanti per prendere il salvadanaio e scappare, i titolari non si sono accorti di nulla: “C’erano due persone nel negozio, purtroppo il salvadanaio non era legato”, spiega la titolare: “Ero appena rientrata da alcune commissioni, nel minimarket c’era solo il mio compagno”. Un gesto vile, che ha scatenato giustamente lo sdegno anche della presidentessa dell’associazione, Annalis Fois: “Per non farci mancare niente ci hanno derubato di un salvadanaio in un punto vendita a Monserrato, la raccolta fondi era per la nostra associazione di volontariato, destinata alle persone che aiutiamo. Che dire, il ladro che ruba a persone che hanno bisogno del nostro sostegno è la cosa più meschina che si possa fare. Se avesse avuto bisogno avremmo aiutato anche questa persona”.

Laconico anche il commento di Marta Siddi: “Non ce lo saremmo mai aspettato. A chi ha compiuto un gesto così miserabile dico solo, se ha un cuore, di pentirsi e di riportare il salvadanaio in negozio”.