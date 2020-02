Monserrato, la doppia beffa: “Officina svaligiata e auto incendiata, siamo disperati”

Non si sono accontentati di fare razzia di cacciativi, bussolotti, smerigliatrici, macchinette per lucidare le carrozzerie e pistole per verniciare, i ladri che hanno svaligiato l’officina di Giampaolo Dessì, meccanico 63enne di Monserrato. No: hanno anche portato via una Fiat Punto grigia di proprietà “di una cliente”. La vettura, purtroppo, “è stata incendiata nelle campagne ai bordi della Statale, vicino al passaggio a livello”, spiega il figlio del meccanico, Cristian. Una beffa nella beffa: le fiamme hanno incenerito tutta la vettura, riducendola ad un ammasso di lamiere e cenere. Impossibile, anche per il meccanico più bravo al mondo, poterla “salvare”. Il furto di materiali e automobile è avvenuto tre giorni fa, e la coppia di meccanici aveva lanciato un appello proprio su Casteddu Online: “I danni superano i diecimila euro, non siamo assicurati e siamo in ginocchio”. Adesso, dopo il rogo dell’auto, sono finiti completamente per terra: “Dovremo risarcire la nostra cliente, serviranno almeno tremila euro. Soldi che, lo dico senza problemi, al momento non abbiamo”, spiega, sconsolato, Cristian Dessì.

E allora, il giovane decide di lanciare un sos: “Se c’è qualcuno che possa aiutarci a raggiungere la quota di tremila euro sarebbe perfetto. Io e mio padre siamo lavoratori onesti, lui si è sudato ogni singolo cacciavite che gli è stato rubato. Chiunque possa aiutarci può chiamare al +393925013818”.