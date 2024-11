Monserrato, il sindaco in visita al supermercato del commesso che ha messo in fuga il ladro

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Monserrato – Solidarietà e vicinanza al responsabile del negozio- eroe che ha sventato una rapina e rischiato la propria incolumità per proteggere la collega: sindaco e vicesindaco in visita al supermercato. Locci: “Ha avuto un grande coraggio, ha rischiato la propria incolumità per gli altri. Abbiamo già consegnato i filmati della videosorveglianza alle forze dell’ordine, ricordiamo che il 90% dei reati non gravi commessi in città trova un riscontro positivo grazie alle telecamere”. Un uomo incappucciato, la richiesta alla cassiera di dargli i soldi, un grosso coltello puntato contro lei e l’intervento del responsabile del negozio al fine di proteggere la donna: attimi di terrore, concitati, che sarebbero potuti finire in tragedia. Ma così non è stato solo grazie alla prontezza dell’uomo che ha messo ko il malvivente. Questo è quanto accaduto sabato scorso nel supermercato di via Argentina, in una serata di normalissima attività lavorativa. “Purtroppo la crisi di questi ultimi anni sta riportando alla luce determinati reati che si ripetono anche nella nostra città come in tutta la Città Metropolitana. Un gesto vile e la nostra amministrazione ha ringraziato il responsabile del negozio che ha avuto un grandissimo coraggio, rischiando la propria incolumità per difendere soprattutto la collega alla quale era stato indirizzato il coltello. Sono gesti che non vorremmo mai vedere, mai assistere, noi collaboriamo per rendere, innanzitutto, giustizia mettendo a disposizione ovviamente tutti i filmati delle telecamere ai carabinieri che stanno indagando. Grande onore a questa persona, insomma, cercheremo di vigilare sempre di più nel nostro territorio”. Forze dell’ordine e polizia municipale sempre più in campo, insomma, “questi sono episodi sporadici che si ripetono, però, purtroppo sempre nei periodi nei quali si si viene a verificare un po’ più di crisi”.

Grazie al sistema di videosorveglianza, sono già nelle mani delle istituzioni i filmati inerenti alla rapina. “Noi siamo vicini ovviamente ai dipendenti del negozio e soprattutto alla persona che è intervenuta per difendere la sua collega”. Assieme al sindaco Tomaso Locci anche il vicesindaco Saverio De Roma: “Il gesto del responsabile della COOP è stato encomiabile, oltre al coraggio di intervenire e mettere a rischio la propria vita nel difendere la dipendente e i propri clienti.

So molto bene cosa si prova in questi frangenti: ti sale l’adrenalina e pensi solo a difendere ciò che con tanti sacrifici hai ottenuto in una giornata intera di lavoro.

Confidiamo come sempre nelle indagini che faranno le forze dell’ordine per assicurare all’autorità giudiziaria il soggetto che ha compiuto tale reato, con l’ausilio della videosorveglianza comunale della zona”.